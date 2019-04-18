Парламент Греції вимагає від Німеччини репарації за Другу світову війну

Парламент Греції схвалив ініціативу про висунення вимог щодо виплати репарацій до уряду Німеччини через руйнування в роки Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Афінско-Македонське агентство новин.

Згідно з агентством, грецькі парламентарі ухвалили рішення переважною більшістю голосів.

До початку голосування на підтримку вимоги про репарації виступив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас, заявивши, що намір уряду висунути зафіксовану письмово вимогу про виплату компенсації - "історичний і моральний обов'язок".

"Уряд Греції має намір спрямувати письмове звернення уряду Федеративної Республіки Німеччини, в якому повторить його невід'ємні вимоги, що випливають з нацистського вторгнення та окупації, а також військових злочинів нацистської Німеччини", - заявив Ціпрас.

Він також підкреслив, що питання репарацій обговорюється щонайменше з 1995 року на рівні усних переговорів.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща планує вимагати від Німеччини виплати нових репарацій за руйнування під час Другої світової війни.