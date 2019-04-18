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Парламент Греції вимагає від Німеччини репарації за Другу світову війну


Уряд Греції має намір спрямувати письмове звернення уряду ФРН

Парламент Греції схвалив ініціативу про висунення вимог щодо виплати репарацій до уряду Німеччини через руйнування в роки Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Афінско-Македонське агентство новин.

Згідно з агентством, грецькі парламентарі ухвалили рішення переважною більшістю голосів.

До початку голосування на підтримку вимоги про репарації виступив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас, заявивши, що намір уряду висунути зафіксовану письмово вимогу про виплату компенсації - "історичний і моральний обов'язок".

"Уряд Греції має намір спрямувати письмове звернення уряду Федеративної Республіки Німеччини, в якому повторить його невід'ємні вимоги, що випливають з нацистського вторгнення та окупації, а також військових злочинів нацистської Німеччини", - заявив Ціпрас.

Він також підкреслив, що питання репарацій обговорюється щонайменше з 1995 року на рівні усних переговорів.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща планує вимагати від Німеччини виплати нових репарацій за руйнування під час Другої світової війни.

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