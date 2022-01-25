Парламент Германии проведет слушания по просьбе Украины. Об агрессии России
Немецкий парламент на этой неделе проведет слушания по просьбе украинской стороны. Они будут касаться предотвращения российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Бундестаг соберется на слушания "Обеспечить мир в Европе: Территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос" в четверг, 27 января.
"Берлин должен наконец решительно действовать, чтобы предотвратить новое РФ вторжение", - подчеркнул украинский дипломат на странице в Twitter.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отношения Киева с Берлином вышли на момент истины.
Кроме того, в польском правительстве выразили разочарование позицией Германии о помощи Украине на фоне агрессии России.