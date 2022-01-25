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Парламент Германии проведет слушания по просьбе Украины. Об агрессии России

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Берлин, Вторник 25 января 2022 19:00
Парламент Германии проведет слушания по просьбе Украины. Об агрессии России Фото: Бундестаг проведет слушания по Украине (bundestag.de)
Автор: Дмитрий Левицкий

Немецкий парламент на этой неделе проведет слушания по просьбе украинской стороны. Они будут касаться предотвращения российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Бундестаг соберется на слушания "Обеспечить мир в Европе: Территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос" в четверг, 27 января.

"Берлин должен наконец решительно действовать, чтобы предотвратить новое РФ вторжение", - подчеркнул украинский дипломат на странице в Twitter.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что отношения Киева с Берлином вышли на момент истины.

Кроме того, в польском правительстве выразили разочарование позицией Германии о помощи Украине на фоне агрессии России.

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Мельник Германия Вторжение России в Украину Бундестаг
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