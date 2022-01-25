Блокирование поставок оружия в Украину. МИД заявил о моменте истины в отношениях с Берлином

В отношениях Украины с Германией наступил момент истины. Так прокомментировал ситуацию с блокированием поставок оружия в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По его словам, сейчас наступил тот момент, когда Германия продемонстрировала свое истинное отношение к Украине.

"Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины, как независимого государства, и евроатлантической безопасности в целом", - сказал Кулеба.

По его словам, судить об отношениях можно благодаря нескольким аспектам.

"Это поддержка мощнейших санкций против России со стороны Германии, это "Северный поток-2", это вопрос поставок оружия. Есть один аспект, это двусторонняя поставка - от Германии Украине. Есть и другой аспект, предоставление Германией разрешения третьей стране на передачу оружия Украине. Есть вопрос согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. И здесь вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то. Двустороннее - да. Но мы действительно зашли в момент истины", - сказал Кулеба