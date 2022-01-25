ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Парламент Німеччини проведе слухання на прохання України. Щодо агресії Росії

Новость на русском →
Берлін, Вівторок 25 січня 2022 19:00
Парламент Німеччини проведе слухання на прохання України. Щодо агресії Росії Фото: Бундестаг проведе слухання щодо України (bundestag.de)
Автор: Дмитро Левицький

Німецький парламент цього тижня проведе слухання на прохання української сторони. Вони стосуватимуться запобігання російському вторгненню в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Бундестаг збереться на слухання "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання" у четвер, 27 січня.

"Берлін повинен накінець рішуче діяти, щоб запобігти новому РФ вторгненню", - наголосив український дипломат на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що відносини Києва з Берліном вийшли на момент істини.

Крім того, у польському уряді висловили розчарування позицією Німеччини щодо допомоги Україні на тлі агресії Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мельник Германия Вторгнення Росії до України Бундестаг
NEWS
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни