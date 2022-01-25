Парламент Німеччини проведе слухання на прохання України. Щодо агресії Росії
Німецький парламент цього тижня проведе слухання на прохання української сторони. Вони стосуватимуться запобігання російському вторгненню в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника.
Бундестаг збереться на слухання "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання" у четвер, 27 січня.
"Берлін повинен накінець рішуче діяти, щоб запобігти новому РФ вторгненню", - наголосив український дипломат на сторінці у Twitter.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що відносини Києва з Берліном вийшли на момент істини.
Крім того, у польському уряді висловили розчарування позицією Німеччини щодо допомоги Україні на тлі агресії Росії.