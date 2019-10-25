Парламент Франции поддержал законопроект о легализации марихуаны

Нижняя палата парламента Франции в пятницу, 25 октября приняла закон, который разрешающий использование марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Теперь документ должен одобрить Сенат и подписать президент.

Планируется, что эксперимент по применению медицинской марихуаны начнется во Франции уже в первой половине 2020 года. Право использовать продукт получат около трех тысяч пациентов, которые страдают от неизлечимых болезней, эпилепсии, спазматической боли, судорог, рассеянного склероза, осложнений из-за химиотерапии.

Согласно закону, марихуану во Франции смогут выписывать пациенту врачи нескольких больниц.

Сначала марихуану можно будет получить в аптеке той больницы, которая выписала рецепт, а затем - в аптеке по месту жительства. Препарат можно будет получить в виде высушенных листьев и шишек растения, травяных чаев и масел. Однако они будут закупаться, пока неизвестно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не исключает, что в ближайшее время в Верховной раде может появиться новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Кроме того, по данным июньского опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (58%) поддерживает легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем.