Парламент Франції підтримав законопроект про легалізацію марихуани

Нижня палата парламенту Франції в п'ятницю, 25 жовтня прийняла закон, який дозволяє використання марихуани в медичних цілях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Тепер документ повинен схвалити Сенат і підписати президент.

Планується, що експеримент по застосуванню медичної марихуани почнеться у Франції вже в першій половині 2020 року. Право використовувати продукт отримають близько трьох тисяч пацієнтів, які страждають від невиліковних хвороб, епілепсії, спазматической болю, судом, розсіяного склерозу, ускладнень через хіміотерапії.

Згідно з законом, марихуану у Франції зможуть виписувати пацієнтові лікарі кількох лікарень.

Спочатку марихуану можна буде отримати в аптеці тієї лікарні, яка виписала рецепт, а потім - в аптеці за місцем проживання. Препарат можна буде отримати у вигляді висушених листя і шишок рослини, трав'яних чаїв і масел. Однак вони будуть закуповуватися, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька не виключає, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Крім того, за даними червневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (58%) підтримує легалізацію медичної марихуани для пацієнтів, у яких виявлено певні проблеми зі здоров'ям.