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Парламент Фінляндії призначив дату голосування за ратифікацію договорів НАТО

Фото: парламент Фінляндії призначив дату голосування за ратифікацію договорів НАТО (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Парламент Фінляндії 28 лютого проведе голосування за схвалення необхідного законодавство, яке дозволить країні стати членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що законодавство, ймовірно, буде прийнято, враховуючи те, що більшість членів парламенту виступають за приєднання до Альянсу.

При цьому Фінляндія не стане членом НАТО, доки Туреччина та Угорщина не ратифікують її заявку.

"Мета полягає в тому, щоб національний законодавчий процес, необхідний для вступу в НАТО, завершився протягом цього виборчого терміну", - сказав голова комітету фінського парламенту у закордонних справах Юссі Халла-Ахо.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наполягає на спільному з Фінляндією вступі до Альянсу.

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