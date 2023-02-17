Парламент Финляндии назначил дату голосования за ратификацию договоров НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что законодательство, вероятно, будет принято, учитывая, что большинство членов парламента выступают за присоединение к Альянсу.

При этом Финляндия не станет членом НАТО, пока Турция и Венгрия не ратифицируют ее заявку.

"Цель состоит в том, чтобы национальный законодательный процесс, необходимый для вступления в НАТО, завершился в течение этого избирательного срока", - сказал глава комитета финского парламента по иностранным делам Юсси Халла-Ахо.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на совместном с Финляндией вступлении к Альянсу.

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