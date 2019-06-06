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Парламент Финляндии избрал нового премьер-министра

Новости » Общество    06.06.2019 - 19:17
Парламент Финляндии избрал нового премьер-министра
Фото: Антти Ринне (flickr.com/demarit)

Парламент возглавил социал-демократ Антти Ринне

Парламент Финляндии возглавил социал-демократ Антти Ринне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Сегодня утром состоялась церемониальная встреча президента страны Саули Ниинисте и будущего премьер-министра Антти Ринне. Позже процедура назначения нового правительства продолжилась в парламенте.

В ходе пленарного заседания состоялось голосование за кандидатуру Ринне. В результате голосования он был избран премьером 111 голосами "за".

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Финляндии на парламентских выборах по предварительным данным лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП). 

По результатам подсчета 68,7% голосов избирателей, социал-демократы набирают 18,1%. Второе место занимает партия "Истинные финны" с 17,7% голосов, на третьем - Коалиционная партия, которой отдали голоса 16,4% избирателей.

Кроме того, 14,8% участвовавших в голосовании проголосовали за партию "Центр", 10,8% - за "Зеленый союз". У остальных партий менее 10% голосов.

Таким образом, на данный момент Социал-демократическая партия получает 40 мест в парламенте, "Истинные финны" - 39, Коалиционная партия - 37, "Центр" - 31, "Зеленый союз" - 20.

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