Парламент Фінляндії обрав нового прем'єр-міністра

Фото: Антті Рінне (flickr.com/demarit)

Парламент очолив соціал-демократ Антті Рінне

Парламент Фінляндії очолив соціал-демократ Антті Рінне. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінську телерадіокомпанію Yle.

Сьогодні вранці відбулася церемоніальна зустріч президента країни Саулі Ниинисте і майбутнього прем'єр-міністра Антті Рінне. Пізніше процедура призначення нового уряду продовжилася в парламенті.

В ході пленарного засідання відбулося голосування за кандидатуру Рінне. В результаті голосування він був обраний прем'єром 111 голосами "за".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Фінляндії на парламентських виборах за попередніми даними лідирує опозиційна Соціал-демократична партія (СДП).

За результатами підрахунку 68,7% голосів виборців, соціал-демократи набирають 18,1%. Друге місце посідає партія "Справжні фіни" з 17,7% голосів, на третьому - Коаліційна партія, якій віддали голоси 16,4% виборців.

Крім того, 14,8% брали участь у голосуванні проголосували за партію "Центр", 10,8% - за "Зелений союз". У решти партій менше 10% голосів.

Таким чином, на даний момент Соціал-демократична партія отримує 40 місць у парламенті, "Істинні фіни" - 39, Коаліційна партія - 37, "Центр" - 31, "Зелений союз" - 20.