Естонія закликала дати Україні "дорожню карту" для вступу до НАТО

Мета Естонії - це надати Україні на Вільнюському саміті чітку дорожню карту для вступу до НАТО і підтвердити політику відкритих дверей Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Естонії .

"Сьогоднішня зустріч із генеральним секретарем НАТО підтвердила наше зобов'язання надавати практичну і політичну допомогу Україні доти, доки вона буде необхідна", - заявив міністр.

Він підкреслив, що Естонія бере участь у всеосяжному пакеті підтримки НАТО для України, щоб надати практичну допомогу, якої Україна зараз найбільше потребує, щоб захистити себе.

"Як і побажав нещодавно у Фінляндії президент України Володимир Зеленський, ми хочемо, щоб Україна стала 33-м повноправним членом Оборонного альянсу після Швеції", - сказав Цахкна.

Він додав, що в Європі не може бути "сірих зон" і що єдиною гарантією безпеки України є членство в НАТО.

"Я впевнений, що НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території. Однак, щоб забезпечити мир, ми повинні бути готові захищати себе, і ми повинні захищати себе ефективно. Минулого року в Мадриді ми погодили нову стратегічну концепцію", - сказав глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, що Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція запевнили, що підтримують вступ України до Євросоюзу та НАТО.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, Україна очікує на отримання графіка членства в НАТО на саміті Альянсу в липні.

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