Парламент Естонії ухвалив закон, який дасть змогу вилучити активи РФ на користь України

Він пояснив, що створення правового регулювання для використання заморожених активів виявилося складним завданням, яким займається низка союзних держав і міжнародних організацій. Але Естонія відіграє в цьому процесі роль першопрохідця.

"Росія - це держава-агресор. Відшкодування завданих нею під час воєнних дій збитків не має лягти на плечі України та її союзників", - сказав він.

Террас сказав, що для забезпечення відповідальності під час відшкодування завданих Україні під час війни збитків можна використовувати активи, які вже заморожені на підставі міжнародних санкцій.

Він уточнив, що ухвалений закон пропонує механізм, який передбачає відповідальність для осіб і підприємств, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням агресії проти України.

Як це буде працювати

Рішення про використання майна як передоплати за заподіяну шкоду приймає Міністерство закордонних справ під час адміністративного провадження.

Для ухвалення рішення про використання майна як передоплати за відшкодування шкоди необхідно, щоб під час протизаконної діяльності було заподіяно шкоду, наявність якої було доведено і яку необхідно компенсувати відповідно до міжнародного права.

Також постраждала іноземна держава повинна виставити іноземній державі, яка завдала шкоди, відповідну вимогу, яку держава, яка завдала шкоди, не виконала в розумні строки.

"Між Естонією і державою, яка клопоче, мають бути укладені умови використання майна як передоплати за відшкодування шкоди, а також умови передання права на витребування власнику майна", - йдеться в матеріалі.

Крім цього, має бути достатньою мірою доведено зв'язок між власником майна і протиправним діянням.