Парламент Эстонии принял закон, который позволит изъять активы РФ в пользу Украины

Он пояснил, что создание правового регулирования для использования замороженных активов оказалось сложной задачей, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Но Эстония играет в этом процессе роль первопроходца.

"Россия - это государство-агрессор. Возмещение нанесенного ею во время военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников", - сказал он.

Террас сказал, что для обеспечения ответственности при возмещении нанесенного Украине во время войны ущерба можно использовать активы, которые уже заморожены на основании международных санкций.

Он уточнил, что принятый закон предлагает механизм, который предусматривает ответственность для лиц и предприятий, непосредственно связанных с осуществлением агрессии против Украины.

Как это будет работать

Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.

Для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение вреда необходимо, чтобы во время противозаконной деятельности был причинен вред, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом.

Также пострадавшее иностранное государство должно выставить иностранному государству, причинившему ущерб, соответствующее требование, которое государство, причинившее ущерб, не выполнило в разумные сроки.

"Между Эстонией и государством, которое ходатайствует, должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение вреда, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества", - говорится в материале.

Кроме этого, должна быть в достаточной степени доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.