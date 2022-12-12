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Парламент Естонії схвалив перехід навчального процесу на естонську мову

Фото: парламент Естонії схвалив перехід навчального процесу естонською мовою (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Парламент Естонії, Рійгікогу, ухвалив закон, який створює умови для переходу освіти на естонську мову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Згідно з документом, у 2024-2025 навчальному році на естонську мову перейдуть дитячі садки, а також 1-й та 4-й класи. У гімназії та середній професійній освіті частка неестонської мови може становити до 40% до 2029-2030 навчального року. У 12-х класах школи навчання повністю естонською мовою має бути організовано до 2032-2033 навчального року.

Кваліфікаційну вимогу до працівників сфери освіти доповнено вимогою про володіння державною мовою, відповідно до якої з 2024 року вчитель має знати естонську мову на рівні С1.

Закон передбачає можливість використання іншої мови поряд з естонською або замість естонської щодо певних груп – дітей з особливими освітніми потребами, а також коли рідна мова учня не є мовою навчання.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликала країни збільшити постачання Україні озброєння, необхідного для захисту від російської повномасштабної військової агресії.

Нагадаємо також, що Естонія раніше ухвалила рішення приєднатися до позову проти Росії щодо геноциду українців.

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Естонія