Парламент Эстонии разрешил демонтаж российских памятников

Раньше при сносе и переносе памятников необходимо было действовать на основании общеправовых и уголовных норм. Теперь соответствующие нормы закреплены в правилах строительной отрасли.



"Общедоступная часть здания, а также публично выставленный памятник, скульптура, мемориал и другой объект не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление", - говорится в поправках.



Все объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона. Для разрешения споров по сносу объектов советских времен будет создана правительственная комиссия, которая сможет дать оценку соответствия объекта требованиям новых поправок.

В ноябре прошлого года рабочая группа по советским памятникам при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 советских памятников на территории страны. Из рекомендованных под снос 56 монументов демонтировано. Еще 74 советских памятника признали нейтральными. Судьба еще четырех мемориалов будет решаться в ходе общественной дискуссии.