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Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной

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Таллинн, Понедельник 14 марта 2022 17:52
Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной Фото: Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной (flickr by Shane MacClure)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Эстонии принял обращение парламентов государств-членов ЕС и НАТО, а также других государств, в связи с войной России против Украины. В частности, Рийгикогу призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Рийгикогу обращается к государствам-членам ООН, чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины", - говорится в обращении.

При этом парламент выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с РФ, и призывает оказать Украине всестороннюю поддержку в войне "за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности".

При этом депутаты призвали страны ввести дополнительные санкции против России и Беларуси.

"Рийгикогу призывает незамедлительно ввести всеобъемлющее торговое эмбарго в отношении РФ и Беларуси, которое ограничило бы потенциал государств-агрессоров в ведении войны. Рийгикогу призывает государства закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также парламент Эстонии призвал исключить Россию из Совета Европы, а также поддержать официальное заявление Украины о получении статуса государства-кандидата ЕС и предоставить дорожную карту для достижения членства в НАТО.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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