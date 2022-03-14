Парламент Естонії закликав країни-члени ООН закрити небо над Україною

Парламент Естонії прийняв звернення парламентів держав-членів ЄС і НАТО, а також інших держав, у зв'язку з війною Росії проти України. Зокрема, Рійгікогу закликав країни-члени ООН закрити небо над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Рійгікогу звертається до держав-членів ООН, щоб вони негайно вжили заходів щодо встановлення забороненої для польотів зони, щоб уникнути масових жертв серед цивільного населення України", - йдеться у зверненні.

При цьому парламент висловлює підтримку захисникам і народу України в їх боротьбі з РФ, і закликає надати Україні всебічну підтримку у війні "за збереження своїх свободи, суверенітету і територіальної цілісності".

При цьому депутати закликали країни ввести додаткові санкції проти Росії та Білорусі.

"Рійгікогу закликає негайно ввести всеосяжне торговельне ембарго щодо РФ і Білорусі, яке обмежило б потенціал держав-агресорів у веденні війни. Рійгікогу закликає держави закрити свій повітряний простір і порти для літаків і кораблів Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також парламент Естонії закликав виключити Росію з Ради Європи, а також підтримати офіційну заяву України про отримання статусу держави-кандидата ЄС і надати дорожню карту для досягнення членства в НАТО.