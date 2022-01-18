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Парламент Эстонии принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины

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Таллин, Вторник 18 января 2022 17:33
Парламент Эстонии принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины Фото: парламент Эстонии (riigikogu.ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламентарии Эстонии на заседании 18 января приняли заявление в поддержку территориальной целостности Украины. В документе также осуждается агрессия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

За принятие заявления в поддержку Украины проголосовали 67 депутатов. В документе отмечается, что последствия российской агрессии в 2014 году до сих пор не ликвидированы, и в Европе проходит быстрая эскалация угроз в сфере безопасности.

Парламентарии решительно осудили агрессию России против Украины, подтвердив свои позиции от 2014 и 2018 годов, осуждающую деятельность РФ по отношению к Украине и оккупацию Крыма.

Эстонский парламент призвал все страны безоговорочно поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В документе подчеркивается, что ни одна страна, которая является членом Евросоюза или НАТО, не имеет права вето на расширение этих блоков. "Членство Украины в международных организациях - это решение Украины и данных организаций, третьи стороны не обладают правом голоса в этом вопросе", - указано в документе.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об угрозе присоединения неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей к России.

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