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Боррель: есть угроза фактического присоединения ОРДЛО к России

Новина українською →
Страсбург, Вторник 18 января 2022 12:35
Боррель: есть угроза фактического присоединения ОРДЛО к России Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией с неподконтрольными Украине отдельными районами Донецкой и Луганской областей. По его мнению, есть угроза их фактического присоединения к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

В частности, на заседании Европарламента в Страсбурге Боррель заявил, что его "все больше беспокоят неподконтрольные Киеву регионы".

Он подчеркнул, что контролируемые пророссийскими сепаратистами восточные районы "все дальше и дальше отдаляются от Украины, становясь "все ближе и ближе к России". По его словам, существует риск постепенного фактического присоединения районов Донбасса к России.

В то же время Боррель в очередной раз предостерег Москву о последствиях военной агрессии против Украины.

Напомним, ранее Боррель заявил, что не считает полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину самым вероятным сценарием развития событий.

Кроме того, он исключил, что Евросоюз может ввести превентивные санкции, чтобы не допустить такого вторжения.

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