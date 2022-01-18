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Парламент Естонії прийняв заяву на підтримку територіальної цілісності України

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Таллінн, Вівторок 18 січня 2022 17:33
Парламент Естонії прийняв заяву на підтримку територіальної цілісності України Фото: парламент Естонії (riigikogu.ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламентарії Естонії на засіданні 18 січня прийняли заяву на підтримку територіальної цілісності України. У документі також засуджується агресія Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За прийняття заяви на підтримку України проголосували 67 депутатів. У документі наголошується, що наслідки російської агресії в 2014 році досі не ліквідовані, і в Європі проходить швидка ескалація загроз у сфері безпеки.

Парламентарії рішуче засудили агресію Росії проти України, підтвердивши свої позиції від 2014 і 2018 років, що засуджує діяльність РФ стосовно України і окупацію Криму.

Естонський парламент закликав всі країни беззастережно підтримати суверенітет і територіальну цілісність України.

У документі підкреслюється, що жодна країна, яка є членом Євросоюзу або НАТО, не має права вето на розширення цих блоків. "Членство України в міжнародних організаціях - це рішення України і даних організацій, треті сторони не володіють правом голосу в цьому питанні", - зазначено в документі.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про загрозу приєднання непідконтрольних Україні окремих районів Донецької та Луганської областей до Росії.

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