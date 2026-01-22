ua en ru
Парламент ЄС готується ратифікувати угоду зі США: про що йдеться

Євросоюз, Четвер 22 січня 2026 21:52
UA EN RU
Парламент ЄС готується ратифікувати угоду зі США: про що йдеться Фото: голова Європарламенту Роберта Метсола (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Євросоюз відновлює голосування за торговельну угоду зі США після відмови президента США Дональда Трампа від тарифів на європейські товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg.

Раніше голосування в Європарламенті було призупинене через "тискові" дії Трампа, які депутати вважали неприйнятними.

Однак остання заява президента США про відмову від тарифів дозволила парламентарям продовжити розгляд угоди.

Голова Європарламенту Роберта Метсола заявила в четвер, 22 січня, журналістам у Брюсселі, що відмова Трампа від тарифів дозволяє відновити голосування за угоду. За її словами, попереднє голосування може відбутися вже в найближчі дні, а остаточне схвалення парламентом стане останнім кроком перед офіційним набранням чинності угоди.

Зазначимо, що торговельна угода між ЄС і США була укладена в липні 2025 року і частково вже застосовується. Вона передбачає майже повне скасування європейських тарифів на американські товари, а США погодилися на 15% мито на більшість експорту з ЄС і 50% на сталь та алюміній.

Причина конфлікту ЄС і США

Напруженість у відносинах ЄС і США зросла через суперечку навколо Гренландії, коли Трамп вимагав змін у європейській політиці щодо острова. ЄС навіть погрожував застосувати новий "антипримусовий" механізм, створений для стримування подібних дій третіх країн.

Однак Дональд Трамп переглянув свою позицію після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, у середу пізно ввечері.

Проблемні питання угоди ЄС-США

Хоча остання погроза Трампа вже не актуальна, але провідний європейський законодавець з питань торговельної угоди зі США і голова парламентського комітету з торгівлі Бернд Ланге наголосив, що Європі "не можна розслаблятися", адже "наступна загроза неминуче з’явиться". За його словами, угода потребує пильного контролю під час імплементації.

Ще б пак, навіть до кризи навколо Гренландії угода стикалася з опором у парламенті через розширення США 50% тарифів на металеву продукцію та вимоги щодо змін у європейських технологічних правилах.

Разом з тим, відновлення голосування відкриває шлях до повної імплементації угоди, що має забезпечити стабільні торговельні відносини між ЄС та США та передбачає чіткі правила для тарифів і ринку обох сторін.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що вводить мита проти низки європейських країн доти, доки Вашингтон не зможе купити Гренландію. При цьому тарифи мали збільшуватись у два етапи.

Ряд країн ЄС на цьому фоні почали розробляти варіанти відповідей США. Наприклад, уряд Німуччини заявляв про суттєве підвищення для Сполучених Штатів плати за оренду військових баз на території Німеччини.

