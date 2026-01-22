Парламент ЄС готується ратифікувати угоду зі США: про що йдеться

Євросоюз відновлює голосування за торговельну угоду зі США після відмови президента США Дональда Трампа від тарифів на європейські товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg.

Раніше голосування в Європарламенті було призупинене через "тискові" дії Трампа, які депутати вважали неприйнятними.

Однак остання заява президента США про відмову від тарифів дозволила парламентарям продовжити розгляд угоди.

Голова Європарламенту Роберта Метсола заявила в четвер, 22 січня, журналістам у Брюсселі, що відмова Трампа від тарифів дозволяє відновити голосування за угоду. За її словами, попереднє голосування може відбутися вже в найближчі дні, а остаточне схвалення парламентом стане останнім кроком перед офіційним набранням чинності угоди.

Зазначимо, що торговельна угода між ЄС і США була укладена в липні 2025 року і частково вже застосовується. Вона передбачає майже повне скасування європейських тарифів на американські товари, а США погодилися на 15% мито на більшість експорту з ЄС і 50% на сталь та алюміній.

Причина конфлікту ЄС і США

Напруженість у відносинах ЄС і США зросла через суперечку навколо Гренландії, коли Трамп вимагав змін у європейській політиці щодо острова. ЄС навіть погрожував застосувати новий "антипримусовий" механізм, створений для стримування подібних дій третіх країн.

Однак Дональд Трамп переглянув свою позицію після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, у середу пізно ввечері.

Проблемні питання угоди ЄС-США

Хоча остання погроза Трампа вже не актуальна, але провідний європейський законодавець з питань торговельної угоди зі США і голова парламентського комітету з торгівлі Бернд Ланге наголосив, що Європі "не можна розслаблятися", адже "наступна загроза неминуче з’явиться". За його словами, угода потребує пильного контролю під час імплементації.

Ще б пак, навіть до кризи навколо Гренландії угода стикалася з опором у парламенті через розширення США 50% тарифів на металеву продукцію та вимоги щодо змін у європейських технологічних правилах.

Разом з тим, відновлення голосування відкриває шлях до повної імплементації угоди, що має забезпечити стабільні торговельні відносини між ЄС та США та передбачає чіткі правила для тарифів і ринку обох сторін.