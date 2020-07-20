Парламент Египта одобрил военную интервенцию в Ливию

Парламент Египта проголосовал за отправку вооруженных сил в Ливию. Решение аргументировали "защитой национальной безопасности Египта".

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что такой шаг может привести к прямой конфронтации Египта и Турции, близких союзников США, которые поддерживают соперничающие стороны в хаотичной войне в Ливии.

Боевые действия в Ливии начались после свержения ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В настоящее время страна разделена между правительством на востоке, союзником которого является военный командир Халифа Хафтар, и правительством, поддерживаемым США, в Триполи на западе.

Египет поддерживает восточные ливийские силы, а Турция поддерживает силы в Триполи.

Ранее в США заявили, что Россия поддерживает Хафтара и поставляет в Ливию военную авиацию для завладения стратегическим плацдармом в Северной Африке.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российского коллегу Владимира Путина в двойственном отношении к российским наемникам в Ливии.