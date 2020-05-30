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Американская разведка считает, что Россия создает плацдарм в Ливии

Новости » Политика     30.05.2020 - 06:22
Американская разведка считает, что Россия создает плацдарм в Ливии
Фото: МиГ 29 (flickr)

США опасаются, что Россия разместит в Ливии ракеты дальнего радиуса действия

Россия перебросила военную авиацию в Ливию для того, чтобы получить стратегический плацдарм в Северной Африке. Россия доставила в Ливию 14 истребителей МиГ-29 и Су-24.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что истребители находятся на военно-воздушной базе Эль-Джуфра, которую контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара.

По данным разведки США, российские истребители были доставлены в Ливию через Иран и Сирию. Они еще не принимали участия в боевых действиях, однако усиливают армию Хафтара.

В США считают, что Россия поддерживает Хафтара не ради победы в войне, а ради закрепления в этом регионе. США опасаются, что Россия может разместить в Ливии ракеты дальнего радиуса действия.

Ранее стало известно, что Российская Федерация отправила в Ливию несколько военных самолетов для поддержки Хафтара.

Напомним, в апреле 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) начала наступление на столицу Триполи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне".

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Ливиявойна
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