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Парламент Чехії визнав режим в Росії терористичним

Фото: парламент Чехії визнав режим в Росії терористичним (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Чехії ухвалили резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. Таке рішення було прийнято Палатою депутатів Чехії (нижня палата парламенту).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну резолюцію.

Відомо, що "за" проголосували 129 зі 156 присутніх депутатів, проти були 14 депутатів від опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (СПД).

Зокрема, в резолюції засуджується напад РФ на Україну, російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, а також не визнаються результати так званих "референдумів", на підставі яких РФ приєднала до себе окуповані території.

У документі вказано, що дії РФ призводять до "широких обмежень або перебоїв у подачі електроенергії, води або тепла, наражаючи на небезпеку громадянське населення".

При цьому депутати парламенту Чехії підтримали ініціативу створити спеціальний трибунал для судового переслідування за злочини агресії, а також під керівництвом Міжнародного кримінального суду розслідувати та покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які скоїла РФ.

Нагадаємо, раніше сенат Польщі та парламент Естонії також визнали російський режим терористичним.

Додамо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним.

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