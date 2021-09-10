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Парламент Чехии осудил репрессии России в Крыму

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Чехия, Пятница 10 сентября 2021 16:50
Парламент Чехии осудил репрессии России в Крыму Фото: парламент Чехии осудил репрессии России в Крыму (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

26 парламентариев Чешской Республики выступили с осуждения репрессий в Крыму со стороны Российской Федерации. Они призвали немедленно освободить Наримана Джелялова и других незаконно задержанных людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление, которая была обнародована на сайте Сената Чешской Республики.

Парламентарии также призвали правительство инициировать на уровне ЕС скоординированные действия, которые ускорят освобождение всех политических заключенных в Крыму и России.

Инициатор заявления Марек Гилшер отметил, что в прошлом году он имел личную честь познакомиться с Нариманом Джеляловым и обсудить нарушения прав людей в Крыму.

"Мы ценим его отвагу выступать в защиту основополагающих гражданских прав. Этим заявлением мы хотим поддержать Наримана Джелялова в трудную минуту и продемонстрировать российским органам, что мы знаем о его преследовании и будем делать все возможное, чтобы они не прошли незамеченными", – отметил Гилшер.

В своем заявлении парламентарии призывают Российскую Федерацию освободить Джелялова и других четырех человек, которые были задержаны вместе с ним.

"Мы также требуем освободить более ста других политзаключенных в Крыму включая тех, кто противоправно содержится в тюрьмах Российской Федерации", - сообщается в заявлении.

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Чехия Украина Российская Федерация Крым
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