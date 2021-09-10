Парламент Чехії засудив репресії Росії в Криму

26 парламентарів Чеської Республіки виступили з засудження репресій у Криму з боку Російської Федерації. Вони закликали негайно звільнити Нарімана Джелялова й інших незаконно затриманих людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву , що була оприлюднена на сайті Сенату Чеської Республіки.

Парламентарі також закликали уряд ініціювати на рівні ЄС скоординовані дії, що прискорять звільнення усіх політичних в’язнів в Криму й Росії.

Ініціатор заяви Марек Гілшер відзначив, що торік він мав особисту честь познайомитися з Наріманом Джеляловим й обговорити порушення прав людей в Криму.

"Ми цінуємо його відвагу виступати на захист основоположних громадянських прав. Цією заявою ми хочемо підтримати Нарімана Джелялова в тяжку хвилину й продемонструвати російським органам, що ми знаємо про його переслідування і будемо робити все можливе, щоб вони не пройшли непоміченими", – відзначив Гілшер.

У своїй заяві парламентарі закликають Російську Федерацію звільнити Джелялова й інших чотирьох осіб, що були затримані разом з ним.

"Ми також вимагаємо звільнити понад сто інших політв’язнів у Криму включно з тими, хто протиправно утримується у в’язницях Російської Федерації", - повідомляється у заяві.