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Парламент Чехії засудив репресії Росії в Криму

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Чехія, П'ятниця 10 вересня 2021 16:50
Парламент Чехії засудив репресії Росії в Криму Фото: парламент Чехії засудив репресії Росії в Криму (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

26 парламентарів Чеської Республіки виступили з засудження репресій у Криму з боку Російської Федерації. Вони закликали негайно звільнити Нарімана Джелялова й інших незаконно затриманих людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву, що була оприлюднена на сайті Сенату Чеської Республіки.

Парламентарі також закликали уряд ініціювати на рівні ЄС скоординовані дії, що прискорять звільнення усіх політичних в’язнів в Криму й Росії.

Ініціатор заяви Марек Гілшер відзначив, що торік він мав особисту честь познайомитися з Наріманом Джеляловим й обговорити порушення прав людей в Криму.

"Ми цінуємо його відвагу виступати на захист основоположних громадянських прав. Цією заявою ми хочемо підтримати Нарімана Джелялова в тяжку хвилину й продемонструвати російським органам, що ми знаємо про його переслідування і будемо робити все можливе, щоб вони не пройшли непоміченими", – відзначив Гілшер.

У своїй заяві парламентарі закликають Російську Федерацію звільнити Джелялова й інших чотирьох осіб, що були затримані разом з ним.

"Ми також вимагаємо звільнити понад сто інших політв’язнів у Криму включно з тими, хто протиправно утримується у в’язницях Російської Федерації", - повідомляється у заяві.

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