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Парламент Британії розгляне ключові поправки до законопроекту про Brexit

НовиниПолітика    04.06.2018 - 20:49
Фото: Brexit (pixabay.com)
Фото: Brexit (pixabay.com)

12 червня протягом всього дня Палата громад (нижняя палата парламенту) має прийняти або відхилити 15 поправок, внесених Палатою лордів до законопроекту про Brexit

Британські депутати наступного тижня розглянуть ключові поправки до законопроекту про Brexit. Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, 12 червня протягом всього дня Палата громад (нижняя палата парламенту) має прийняти або відхилити 15 поправок, внесених Палатою лордів до законопроекту про Brexit.

Серед змін, які уряд буде прагнути скасувати, є надання парламенту права вирішити, що станеться, якщо Британія не зможе узгодити умови її виходу з ЄС.

Інші поправки до законопроекту ЄС призведуть до того, що британська економіка буде тісно прив'язана до блоку, всупереч політиці прем'єр-міністра Терези Мей, яка заявила про вихід після Brexit як з єдиного ринку ЄС, так і з митного союзу.

Також зазначається, що серед іншого у поправках пропонується продовжити членство країни в загальному ринку ЄС або не дати уряду можливості самостійно модифікувати європейські закони під потреби Британії за допомогою підзаконних актів, оминаючи парламент.

Після узгодження обома палатами парламенту документ має затвердити королева Британії.

Нагадаємо, що вчора, 3 червня 2018 року, міністр внутрішніх справ Британії Саджид Джавід заявив, що Великобританія до найближчого саміту Європейського союзу в червні висуне нові пропозиції з питань виходу країни з ЄС (Brexit).

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Теги публікації: Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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