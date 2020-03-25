Парламент Британии прекращает работу на четыре недели

Для борьбы с распространением коронавируса от сегодня парламент Великобритании намерен приостановить проведение заседаний на четыре недели. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, поскольку возрастает риск заражения политиков коронавирусом, они пойдут на четырехнедельный Пасхальный перерыв со среды. Парламент уже закрыт для посетителей, а количество депутатов в Палате общин сократили, чтобы они имели возможность сидеть друг от друга в соответствии с рекомендациями из социального дистанцирования.

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик прокомментировал ситуацию связанную с перерывом в парламенте.

"Я уверен, что парламент вернется после Пасхальных каникул, и я думаю, что действительно важно, какой бы глубокой и серьезной этот кризис не был, чтобы парламент в той или иной форме продолжал функционировать", - сказал министр.

Как отмечается, верхняя палата, сегодня планирует утвердить чрезвычайное законодательство, предоставив властям широкие полномочия для борьбы с коронавирусом в стране.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в Британии в связи с эпидемией коронавируса.