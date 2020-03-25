Парламент Британії припиняє роботу на чотири тижні

Задля боротьби з розповсюдженням коронавірусу від сьогодні парламент Великої Британії має намір призупинити проведення засідань на чотири тижні. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, оскільки зростає ризик зараження політиків коронавірусом, вони підуть на чотирьохтижневу Великодню перерву з середи. Парламент вже закритий для відвідувачів, а кількість депутатів у Палаті громад скоротили, щоб вони мали змогу сидіти один від одного відповідно до рекомендацій із соціального дистанціювання.

Міністр житлового будівництва Роберт Дженрік прокоментував ситуацію пов'язану з перервою парламенту.

"Я впевнений, що парламент повернеться після Великодніх канікул, і я думаю, що дійсно важливо, якою б глибокою і серйозною ця криза не була, щоб парламент в тій або іншій формі продовжував функціонувати", - сказав міністр.

Як зазначається, верхня палата, сьогодні планує затвердити надзвичайне законодавство, надавши владі широкі повноваження для боротьби з коронавірусом в країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про серйозні обмеження, які вводяться в Британії у зв'язку з епідемією коронавірусу.