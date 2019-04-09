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Парламент Британии поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit

Новости » Политика    09.04.2019 - 20:32
Парламент Британии поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit
Фото: парламент Великобритании (Pixabay.com)

За инициативу проголосовали 420 депутатов

Палата общин Британии во вторник, 9 апреля, поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй попросить Брюссель об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня. Об этом сообщает телеканал BBC.

За соответствующую инициативу проголосовали 420 депутатов, против нее - 110 членов парламента.

Напомним, Мэй в письме к председателю Европейского совета Дональду Туску попросила у Европейского союза отложить до 30 июня выход Британии из ЕС.

В свою очередь Дональд Туск намерен предложить Великобритании "гибкую отсрочку" для Brexit.

Таким образом, план Туска позволяет Великобритании покинуть ЕС с отсрочкой в 12 месяцев. Лондон может выйти и раньше, однако для этого сделка с Брюсселем должна быть одобрена в парламенте и согласована на экстренном саммите лидеров ЕС на следующей неделе. План главы Евросовета должны единогласно одобрить все 27 лидеров ЕС.

Добавим, все возможные варианты отсрочки будут обсуждаться лидерами ЕС на саммите 10 апреля. 12 апреля Великобритания должна уже выйти из ЕС.

Как известно, ранее депутаты британского парламента большинством голосов проголосовали за то, чтобы вынудить премьер-министра попросить продлить процесс Brexit во избежание сценария выхода страны из Евросоюза без отсутствия сделок.

Страны-члены Европейского союза готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС, несмотря на возрастающие опасения политических и экономических издержек из-за неурегулированности данного вопроса. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.

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