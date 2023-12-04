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Парламент Болгарії подолає вето на бронетехніку для України, - прем'єр

Фото: прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков впевнений, що більшість у парламенті відхилить вето, накладене президентом країни Руменом Радевим на угоду про постачання Україні бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

"Це вето (щодо передачі бронетехніки Україні - ред.) буде подолано, тому я не бачу, що тут коментувати", -  заявив Денков.

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що президент Болгарії Румен Радев наклав вето на угоду щодо надання Україні бронетехніки.

Як повідомляється, Радев повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди, згідно з якою Болгарія безкоштовно надає Україні бронетехніку.

У мотивах вето зазначалося, що народні обранці недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами постачання, що унеможливлює об’єктивну оцінку необхідності у наданому обладнанні.

Радев наголосив, що надана Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я та життя болгарських громадян мають бути пріоритетом", - сказав президент Болгарії.

Раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини та всі надлишки в МВС.

БТР були придбані десятиліття тому комуністичним режимом того часу.

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