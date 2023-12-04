Парламент Болгарии преодолеет вето на бронетехнику для Украины, - премьер

"Это вето (о передаче бронетехники Украине - ред.) будет преодолено, поэтому я не вижу, что здесь комментировать", - заявил Денков.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о предоставлении Украине бронетехники.

Как сообщается, Радев вернул на новое обсуждение в парламенте закон о ратификации соглашения, согласно которому Болгария бесплатно предоставляет Украине бронетехнику.

В мотивах вето отмечалось, что народные избранники недостаточно ознакомлены с конкретными параметрами снабжения, что делает невозможным объективную оценку необходимости в предоставленном оборудовании.

Радев подчеркнул, что предоставленная Украине бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована именно для охраны болгарской границы и помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть приоритетом", - сказал президент Болгарии.

Ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.

Соглашение предусматривает, что Болгария поставит бронетранспортеры и вооружение, а также запасные части и все излишки в МВД.

БТР были приобретены десятилетия тому назад коммунистическим режимом того времени.