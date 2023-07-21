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Парламент Болгарії підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів

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П'ятниця 21 липня 2023 20:23
Парламент Болгарії підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів Фото: парламент Болгарії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Депутати парламенту Болгарії сьогодні, 21 липня, проголосували за постачання Україні партії бронетранспортерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES.

За це проголосували 142 депутати. Їх передадуть зі складів болгарського МВС.

Міноборони Болгарії запевнило, що обороноздатність країни від цього не постраждає.

Депутати також запропонували навчити українських військових у Болгарії використовувати ці БТР, а потім відправити їх в Україну.

Військова допомога від Болгарії

Раніше повідомлялось, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

Також уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.

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