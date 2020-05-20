Болгария требует не разделять Болградский район Одесской области

За соответствующее заявление проголосовали 109 болгарских депутатов, никто не голосовал против, 19 воздержались.

говорится, что власть должна срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине в соответствии с существующими двусторонними соглашениями, в том числе и тех, которые обеспечивают образование на болгарском языке.

Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром по вопросам судебной реформы, министром иностранных дел Болгарии Екатериною Захариевой. В ходе разговора глава украинского МИД поблагодарил Болгарию за предоставления гуманитарной помощи в виде защитных костюмов для украинских медицинских работников.