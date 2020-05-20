Болгарія вимагає не розділяти Болградський район Одеської області

За відповідну заяву проголосували 109 болгарських депутатів, ніхто не голосував проти, утрималися 19.

говориться, що влада повинна терміново організувати міжурядову нараду з метою захисту прав та дотримання адміністративної єдності болгарської меншини в Україні згідно з існуючими двосторонніми угодами, у тому числі і тих, які забезпечують утворення болгарською мовою.

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою. У ході розмови глава українського МЗС подякував Болгарію за надання гуманітарної допомоги у вигляді захисних костюмів для українських медичних працівників.