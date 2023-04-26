Парламент Бельгії закликав заборонити імпорт російських алмазів до ЄС

У тексті резолюції йдеться, що через Антверпен проходить близько 85% світових необроблених алмазів, половина діамантів і 40% промислових алмазів з РФ. При цьому Росія, найбільший у світі виробник, отримує близько 4 мільярдів доларів доходу від експорту необроблених алмазів щороку.

Так, у резолюції йдеться про те, що заборона має бути насамперед запроваджена щодо російської компанії "Алроса", якою керує близький соратник російського диктатора Володимира Путіна. Компанію звинувачують у використанні своїх прибутків для фінансування війни в Україні.

Досі бельгійська влада висловлювала сумніви з приводу можливої заборони на імпорт алмазів, побоюючись, що торгівля переміститься в інші оплоти, такі як Дубай, на шкоду Антверпену.

Парламент також закликає бельгійський уряд "прямо виступити в Європейській раді за введення заборони на імпорт як прямої, так і непрямої торгівлі російськими алмазами". Це прохання має бути також висловлено в рамках G7 (куди входять три країни-члени ЄС). Це питання може бути обговорено на наступній зустрічі, запланованій на 19-21 травня в Хіросімі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявляв, що ЄС обговорює новий пакет санкцій проти Росії, але його ухвалення пакета малоймовірне раніше середини травня.

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