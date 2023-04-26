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Парламент Бельгии призвал запретить импорт российских алмазов в ЕС

Фото: Парламент Бельгии призвал запретить импорт российских алмазов в ЕС (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Палата представителей Бельгии приняла резолюцию, выступающую за запрет на импорт российских алмазов в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

В тексте резолюции говорится, что через Антверпен проходит около 85% мировых необработанных алмазов, половина бриллиантов и 40% промышленных алмазов из РФ. При этом Россия, крупнейший в мире производитель, получает около 4 миллиардов долларов дохода от экспорта необработанных алмазов каждый год.

Так, в резолюции говорится, что запрет должен быть в первую очередь введен в отношении российской компании "Алроса", которая управляется близким соратником российского диктатора Владимира Путина. Компанию обвиняют в использовании своих прибылей для финансирования войны в Украине.

До сих пор бельгийские власти выражали сомнения по поводу возможного запрета на импорт алмазов, опасаясь, что торговля переместится в другие оплоты, такие как Дубай, в ущерб Антверпену.

Парламент также призывает бельгийское правительство "прямо выступить в Европейском совете за введение запрета на импорт как прямой, так и косвенной торговли российскими алмазами". Эта просьба должна быть также высказана в рамках G7 (куда входят три страны-члена ЕС). Этот вопрос может быть обсужден на следующей встрече, запланированной на 19-21 мая в Хиросиме.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявлял, что ЕС обсуждает новый пакет санкций против России, но его принятие пакета маловероятно ранее середины мая.

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