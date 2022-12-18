Парламент Австрії назвав Голодомор в Україні "жахливим злочином". Прийняв постанову

В ухваленій постанові Національна рада пропонує федеральному уряду Австрії, зокрема федеральному міністру європейських та міжнародних справ, "продовжувати й надалі в рамках перевіреного австрійського шляху діалогу виступати за те, щоб голод та дефіцит не використовувалися як зброя проти цивільного населення або як засіб тиску на уряди, а також підкреслювати паралелі між історією та сьогоденням і засуджувати відповідні злочини".

Перед ухваленням постанови серед австрійських парламентаріїв відбулася дискусія про те, чи називати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. На підтримку цієї ухвали виступили в ліберальній опозиційній партії NEOS. Також представник партії "Зелені", що входить в урядову коаліцію, Єва Ернст-Дзідзич наголошувала, що "з історико-політичної точки зору" це був злочин проти людяності та геноцид.

Водночас проти визначення "геноциду" виступили у правопопулістській та проросійській Австрійській партії свободи. Крім того, не було підтримки і в опозиційній Соціал-демократичній партії Австрії.

Додамо, що в Австрійській народній партії на чолі з канцлером Карлом Негаммером також не знайшлося спільного рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

У результаті в підтриманому всіма парламентськими фракціями документі підписанти заявили про своє визнання "жахливого злочину Голодомору" і наголосили на важливості внеску такого визнання в аналіз злочинів XX століття як центрального елемента в осмисленні минулого". У постанові зазначається про "використання голоду як зброї у нинішній російській агресивній війні проти України"