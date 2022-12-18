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Парламент Австрии назвал Голодомор в Украине "ужасным преступлением". Принял постановление

Фото: мероприятия на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Национальный совет Австрии единогласно принял постановление "О предотвращении голода и дефицита как оружия войны против гражданского населения", в котором назвал Голодомор 1932-1933 годов в Украине лет "ужасным преступлением" сталинского режима.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В принятом постановлении Национальный совет предлагает федеральному правительству Австрии, в частности федеральному министру европейских и международных дел, "продолжать и дальше в рамках проверенного австрийского пути диалога выступать за то, чтобы голод и дефицит не использовались как оружие против гражданского населения или как средство давления на правительства, а также подчеркивать параллели между историей и настоящим и осуждать соответствующие преступления".

Перед принятием постановления среди австрийских парламентариев состоялась дискуссия о том, называть ли Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В поддержку этого определения выступили в либеральной оппозиционной партии NEOS. Также представитель входящей в правительственную коалицию партии "Зеленые" Ева Эрнст-Дзидзич подчеркивала, что "с историко-политической точки зрения" это было преступление против человечности и геноцид.

В то же время против определения "геноцида" выступили в правопопулистской и пророссийской Австрийской партии свободы. Кроме того, не было поддержкки и в оппозиционной Социал-демократической партии Австрии.

Добавим, что в Австрийской народной партии во главе с канцлером Карлом Негаммером тоже не нашлось совместного решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

В итоге в поддержанном всеми парламентскими фракциями документе подписанты заявили о своем признании "ужасного преступления Голодомора" и отметили важность вклада такого признания в анализ преступлений XX века как центрального элемента в осмыслении прошлого". В постановлении отмечается "использование голода как оружия в нынешней российской агрессивной войне против Украины".

Ранее сообщалось, что 15 декабря Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Напомним также, перед этим, 14 декабря, Сенат Чехии проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинцев.

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