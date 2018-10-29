Парламент Армении не принял новый избирательный кодекс

Фото: Национальное Собрание Армении (yerkramas.org)

Нацсобрание в очередной раз не смогло принять законодательный пакет по реформе Избирательного кодекса

Национальное Собрание Армении в очередной раз не смогло принять законодательный пакет по реформе Избирательного кодекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Новости Армении".

Сообщается, что "за" проголосовало 62 депутата, "против" - 2.

Для принятия поправок в закон, являющийся конституционным, необходимы 3/5 голосов - 63 голоса.

Напомним, на специальном заседании 24 октября Национальное Собрание Армении не избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. "За" его кандидатуру никто не проголосовал, "против" выступил один депутат, воздержались 11. Для избрания было необходимо 53 голоса.

Пашинян 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства. В частности, он заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписан соответствующий меморандум. Сообщалось, что если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.

2 октября в Ереване тысячи людей вышли на митинг к зданию армянского парламента по призыву Пашиняна. Это произошло после того, как парламент принял на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента. 8 октября 2018 года, спустя неделю протестов в Ереване, в Армении согласовали проведение досрочных парламентских выборов в декабре.