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Парламент Вірменії не прийняв новий виборчий кодекс

Новини » Політика    29.10.2018 - 19:47
Фото: Національні Збори Вірменії (yerkramas.org)
Фото: Національні Збори Вірменії (yerkramas.org)

Нацзбори в черговий раз не змогли прийняти законодавчий пакет з реформи Виборчого кодексу

Національні Збори Вірменії в черговий раз не змогли прийняти законодавчий пакет з реформи Виборчого кодексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Новини Вірменії".

Повідомляється, що "за" проголосувало 62 депутати, "проти" - 2.

Для прийняття поправок в закон, який є конституційним, необхідні 3/5 голосів - 63 голоси.

Нагадаємо, на спеціальному засіданні 24 жовтня Національні Збори Вірменії не обрали Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. "За" його кандидатуру ніхто не проголосував "проти" виступив один депутат, утрималися 11. Для обрання необхідно було 53 голоси.

Пашинян 16 жовтня заявив про свою відставку і прийняв відставку уряду. Зокрема, він заявив про свою відставку після того, як парламентські сили запевнили його у відсутності наміру висунути свого кандидата на крісло глави уряду, а з "Процвітаючої Вірменії" навіть був підписаний відповідний меморандум. Повідомлялося, що якщо вони стримають свою обіцянку, і новий прем'єр-міністр країни не буде обраний парламентом двічі протягом двох тижнів, то Національні Збори виявиться розкритим, країну чекають дострокові вибори. Орієнтовною датою їх проведення називається 9 грудня.

2 жовтня в Єревані тисячі людей вийшли на мітинг до будівлі вірменського парламенту за призовом Пашиняна. Це сталося після того, як парламент прийняв на позачерговому засіданні в другому і остаточному читанні зміни до закону "Про регламент Національних Зборів", які дозволять депутатам застрахуватися від можливого розпуску парламенту. 8 жовтня 2018 року, через тиждень протестів в Єревані, у Вірменії погодили проведення дострокових парламентських виборів в грудні.

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