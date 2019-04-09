Парламент Алжира назначил временного президента

Парламент Алжира временно назначил главу верхней палаты Абделькадера Бенсалеха временным президентом страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На этом посту новый глава североафриканской страны будет находиться в течение 90 последующих дней. За это время Алжир в соответствии с конституцией должен подготовиться к досрочным выборам президента.

Абделькадер Бенсалех сменил на посту президента Абдельазиз Бутефлика после его отставки.

Напомним, Абдельазиз Бутефлика занимал пост президента на протяжении 20 лет, с 1999 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения президента от должности.

Ранее заявление президента Алжира Абдельазиза Бутефлика о намерении объявить о своей отставке появилось на фоне массовых протестов в стране против против его пятого срока при власти.

29 марта в Алжире состоялся миллионный протест против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики. Тогда полиция начала разгонять собравшихся на акцию с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.