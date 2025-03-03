Паркування для людей з інвалідністю: коли можна безкоштовно залишати авто

Паркування на особливих місцях

Місця для авто, позначені знаком (табличкою) 7.17 "Особи з інвалідністю" чи аналогічною розміткою сьогодні є практично біля кожного супермаркета чи громадського закладу в Україні. Що не давно, адже діюче законодавство вимагає, щоб на кожній парковці були виокремлені спеціальні місця (10% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного), позначені знаком чи розміткою 1.30. Це, так би мовити, резервування на той випадок, коли парковка буде максимально заповнена – щоб авто з громадянином, що має особливі потреби, гарантовано мало місце для стоянки.

До речі, за паркування на відповідним чином позначених місцях для людей з інвалідністю без належних підстав можна отримати чималенький штраф: 1020 – 1700 грн.

Паркування за гроші і без

Інший аспект – платня за парковку, яка стягається з автомобілістів в багатьох популярних паркінгах. Незалежно від того, є на платній стоянці спеціально позначені місця чи ні, громадянин з інвалідністю має право безоплатно користуватися такою парковкою.

Для цього слід пред’явити документ, в якому є запис про інвалідність: пенсійне посвідчення, посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (яке виплачується замість пенсії) або довідку про надання пільги. Наголосимо, що в посвідченні тепер не обов’язковий запис про інвалідність саме у зв’язку з ураженням опорно-рухового апарату (Постанова КМ № 53 від 31.01.18).

Чи потрібен на машині знак "Водій з інвалідністю"

Розпізнавальний знак п. 30.3ґ "Водій з інвалідністю" на автомобілі людини, яка має такий статус – справа добровільна. Його може розмістити на своєму авто громадянин з інвалідністю, а також сторонній водій, який в своєму авто возить такого громадянина. Група інвалідності не обумовлюється ані в Правилах дорожнього руху, ані в Законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", ані в документах Кабінету міністрів (Постанова КМ від 31.01.18 № 53). Крім того, знак 30.3ґ можуть тримати на машині батьки дитини з інвалідністю.

Отже, якщо коротко, то пояснення щодо синьої (жовтої) таблички на машині таке:

Водієві з інвалідністю можна керувати машиною без таблички п. 30.3ґ "Водій з інвалідністю";

Водієві з інвалідністю на машині без таблички п. 30.3ґ не можна відступати від вимог ПДР;

Водієві автомобіля, що перевозить пасажира з інвалідністю, можна відступати від вищезазначених вимог ПДР, навіть якщо він не має таблички п. 30.3ґ;

Водієві з інвалідністю або водієві, який перевозить громадянина з інвалідністю, можна паркуватися безплатно на платних парковках незалежно від групи інвалідності та типу захворювання.

При підготовці статті були використані Постанова КМ від 31.01.18 № 53 і Правила дорожнього руху України.