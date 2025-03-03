Парковка для людей с инвалидностью: когда можно бесплатно оставлять авто

Парковка на особых местах

Места для авто, обозначенные знаком (табличкой) 7.17 "Лица с инвалидностью" или аналогичной разметкой сегодня есть практически у каждого супермаркета или общественного заведения в Украине. Что не давно, ведь действующее законодательство требует, чтобы на каждой парковке были выделены специальные места (10% от общего количества паркомест, но не менее одного), обозначенные знаком или разметкой 1.30. Это, так сказать, резервирование на тот случай, когда парковка будет максимально заполнена - чтобы авто с гражданином, имеющим особые потребности, гарантированно имело место для стоянки.

Кстати, за парковку на соответствующим образом обозначенных местах для людей с инвалидностью без надлежащих оснований можно получить немаленький штраф: 1020 - 1700 грн.

Парковка за деньги и без

Другой аспект - плата за парковку, которая взимается с автомобилистов во многих популярных паркингах. Независимо от того, есть на платной стоянке специально обозначенные места или нет, гражданин с инвалидностью имеет право бесплатно пользоваться такой парковкой.

Для этого следует предъявить документ, в котором есть запись об инвалидности: пенсионное удостоверение, удостоверение получателя государственной социальной помощи (которое выплачивается вместо пенсии) или справку о предоставлении льготы. Подчеркнем, что в удостоверении теперь не обязательна запись об инвалидности именно в связи с поражением опорно-двигательного аппарата(Постановление КМ № 53 от 31.01.18).

Нужен ли на машине знак "Водитель с инвалидностью"

Опознавательный знак п. 30.3ґ "Водитель с инвалидностью" на автомобиле человека, который имеет такой статус - дело добровольное. Его может разместить на своем авто гражданин с инвалидностью, а также сторонний водитель, который в своем авто возит такого гражданина. Группа инвалидности не оговаривается ни в Правилах дорожного движения, ни в Законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", ни в документах Кабинета министров (Постановление КМ от 31.01.18 № 53). Кроме того, знак 30.3ґ могут держать на машине родители ребенка с инвалидностью.

Итак, если коротко, то объяснение относительно синей (желтой) таблички на машине следующее:

Водителю с инвалидностью можно управлять машиной без таблички п. 30.3ґ "Водитель с инвалидностью";

Водителю с инвалидностью на машине без таблички п. 30.3ґ нельзя отступать от требований ПДД;

Водителю автомобиля, перевозящего пассажира с инвалидностью, можно отступать от вышеупомянутых требований ПДД, даже если он не имеет таблички п. 30.3ґ;

Водителю с инвалидностью или водителю, который перевозит гражданина с инвалидностью, можно парковаться бесплатно на платных парковках независимо от группы инвалидности и типа заболевания.

При подготовке статьи были использованы Постановление КМ от 31.01.18 № 53 и Правила дорожного движения Украины.