Парковка для людей с инвалидностью: когда можно бесплатно оставлять авто

Проблема парковки, хорошо знакомая жителям больших городов, гораздо болезненнее для людей, которые привязаны к машине в силу серьезных проблем со здоровьем. Человеку с ограниченными возможностями надо не просто найти место для стоянки - важно, чтобы за него не пришлось заплатить кругленькую сумму. В каких случаях такому лицу можно не платить за платное паркоместо?
О том, когда человек с инвалидностью может парковаться бесплатно, читайте в материале РБК-Украина.
Места для авто, обозначенные знаком (табличкой) 7.17 "Лица с инвалидностью" или аналогичной разметкой сегодня есть практически у каждого супермаркета или общественного заведения в Украине. Что не давно, ведь действующее законодательство требует, чтобы на каждой парковке были выделены специальные места (10% от общего количества паркомест, но не менее одного), обозначенные знаком или разметкой 1.30. Это, так сказать, резервирование на тот случай, когда парковка будет максимально заполнена - чтобы авто с гражданином, имеющим особые потребности, гарантированно имело место для стоянки.
Кстати, за парковку на соответствующим образом обозначенных местах для людей с инвалидностью без надлежащих оснований можно получить немаленький штраф: 1020 - 1700 грн.
Другой аспект - плата за парковку, которая взимается с автомобилистов во многих популярных паркингах. Независимо от того, есть на платной стоянке специально обозначенные места или нет, гражданин с инвалидностью имеет право бесплатно пользоваться такой парковкой.
Для этого следует предъявить документ, в котором есть запись об инвалидности: пенсионное удостоверение, удостоверение получателя государственной социальной помощи (которое выплачивается вместо пенсии) или справку о предоставлении льготы. Подчеркнем, что в удостоверении теперь не обязательна запись об инвалидности именно в связи с поражением опорно-двигательного аппарата(Постановление КМ № 53 от 31.01.18).
Опознавательный знак п. 30.3ґ "Водитель с инвалидностью" на автомобиле человека, который имеет такой статус - дело добровольное. Его может разместить на своем авто гражданин с инвалидностью, а также сторонний водитель, который в своем авто возит такого гражданина. Группа инвалидности не оговаривается ни в Правилах дорожного движения, ни в Законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", ни в документах Кабинета министров (Постановление КМ от 31.01.18 № 53). Кроме того, знак 30.3ґ могут держать на машине родители ребенка с инвалидностью.
Итак, если коротко, то объяснение относительно синей (желтой) таблички на машине следующее:
При подготовке статьи были использованы Постановление КМ от 31.01.18 № 53 и Правила дорожного движения Украины.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, что лучше для авто: навес, гараж или паркинг.