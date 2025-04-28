Паркування на газоні чи тротуарі: які штрафи чекають на порушників

У сучасному місті простір - це спільне благо, яким щодня користуються всі мешканці. Паркування на газонах чи тротуарах - питання не тільки дотримання правил, а й поваги до довкілля та людей.
Про те, яке покарання передбачене за такі порушення, у коментарі РБК-Україна розповіла юристка адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Ірина Степаненко.
За словами Ірини Степаненко, законодавство чітко регламентує обмеження щодо паркування. Відповідно до п. 15.10 правил дорожнього руху (ПДР) у редакції 2025 року стоянка транспортних засобів заборонена:
У житловій зоні дозволено паркуватися лише у спеціально відведених місцях, без перешкод для руху пішоходів та проїзду спецтранспорту.
Вона наголошує, що згідно з ПДР стоянка - це припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих Правил, посадкою або висадкою пасажирів, завантаженням чи розвантаженням вантажу.
Також юристка пояснила, що згідно з правилами, газон - це ділянка з дерновим покривом, засіяна спеціальними травами, а тротуар - елемент дороги, призначений виключно для руху пішоходів.
Як пояснила Степаненко, за порушення правил стоянки, у тому числі за паркування на газоні або тротуарі, передбачений штраф у розмірі 340 гривень відповідно до частини 1 статті 122 КУпАП.
Фіксація може здійснюватися за допомогою фото- чи відеозйомки. У такому випадку посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції зобов’язана розмістити на лобовому склі транспортного засобу копію постанови про штраф, навіть без присутності водія. Інформація про порушення вноситься до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
"Паркування на газоні чи тротуарі - це не лише порушення правил дорожнього руху, але й створення реальної загрози для безпеки пішоходів, особливо людей з обмеженою мобільністю, дітей та осіб із візками", - наголошує Ірина Степаненко та закликає водіїв обирати лише дозволені місця для стоянки.
Раніше РБК-Україна писало, що порушення правил паркування в Україні може мати серйозні наслідки для водіїв. Зокрема, за неправильну зупинку чи стоянку передбачені штрафи, які варіюються залежно від характеру порушення. Якщо ж водій не сплачує штраф у встановлений термін, справа може бути передана до виконавчої служби, що може призвести до арешту майна, обмеження виїзду за кордон або навіть арешту автомобіля.
Також ми писали, що в Україні водії часто вмикають аварійну сигналізацію як жест подяки іншим учасникам дорожнього руху. Однак, згідно з ПДР, аварійку дозволено використовувати лише в конкретних випадках, таких як вимушена зупинка чи ДТП. Використання її з іншою метою може вважатися адміністративним порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Якщо ж таке використання призвело до аварійної ситуації, водієві загрожує штраф 1445 гривень або позбавлення прав на строк від 6 місяців до 1 року.
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