Парковка на газоне или тротуаре: какие штрафы ждут нарушителей

В современном городе пространство - это общее благо, которым ежедневно пользуются все жители. Парковка на газонах или тротуарах - вопрос не только соблюдения правил, но и уважения к окружающей среде и людям.
О том, какое наказание предусмотрено за такие нарушения, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист адвокатского объединения "Дикси Лекс" Ирина Степаненко.
По словам Ирины Степаненко, законодательство четко регламентирует ограничения по парковке. В соответствии с п. 15.10 правил дорожного движения (ПДД) в редакции 2025 года стоянка транспортных средств запрещена:
В жилой зоне разрешено парковаться только в специально отведенных местах, без препятствий для движения пешеходов и проезда спецтранспорта.
Она отмечает, что согласно ПДД стоянка - это прекращение движения транспортного средства на время, большее чем 5 минут, по причинам, не связанным с необходимостью выполнения требований настоящих Правил, посадкой или высадкой пассажиров, загрузкой или разгрузкой груза.
Также юрист объяснила, что согласно правилам, газон - это участок с дерновым покровом, засеянный специальными травами, а тротуар - элемент дороги, предназначенный исключительно для движения пешеходов.
Как пояснила Степаненко, за нарушение правил стоянки, в том числе за парковку на газоне или тротуаре, предусмотрен штраф в размере 340 гривен в соответствии с частью 1 статьи 122 КУоАП.
Фиксация может осуществляться с помощью фото- или видеосъемки. В таком случае должностное лицо уполномоченного подразделения Национальной полиции обязано разместить на лобовом стекле транспортного средства копию постановления о штрафе, даже без присутствия водителя. Информация о нарушении вносится в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
"Парковка на газоне или тротуаре - это не только нарушение правил дорожного движения, но и создание реальной угрозы для безопасности пешеходов, особенно людей с ограниченной мобильностью, детей и лиц с колясками", - отмечает Ирина Степаненко и призывает водителей выбирать только разрешенные места для стоянки.
Ранее РБК-Украина писало, что нарушение правил парковки в Украине может иметь серьезные последствия для водителей. В частности, за неправильную остановку или стоянку предусмотрены штрафы, которые варьируются в зависимости от характера нарушения. Если же водитель не оплачивает штраф в установленный срок, дело может быть передано в исполнительную службу, что может привести к аресту имущества, ограничению выезда за границу или даже аресту автомобиля.
Также мы писали, что в Украине водители часто включают аварийную сигнализацию как жест благодарности другим участникам дорожного движения. Однако, согласно ПДД, аварийку разрешено использовать только в конкретных случаях, таких как вынужденная остановка или ДТП. Использование ее с другой целью может считаться административным нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 510 гривен. Если же такое использование привело к аварийной ситуации, водителю грозит штраф 1445 гривен или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.