Паркуєш авто де зручно? Можеш отримати штраф - поліція пояснила, чому

У поліції зазначили, що паркування - це не просто "залишив авто і побіг у справах", а насамперед - про повагу до пішоходів, інших водіїв і самих себе.

Правоохоронці наголошують, що авто можна залишати лише в дозволених місцях. Наприклад, на тротуарі це допустимо тільки за умови, що для пішоходів залишається щонайменше 2 метри вільного простору.

Заборонено паркуватися:

ближче ніж за 10 м до пішохідного переходу;

за 30 м до зупинки громадського транспорту;

за 50 м до залізничного переїзду;

менш як за 5 м до сміттєвих контейнерів.

Також стоянка заборонена:

на трамвайних коліях, мостах і в тунелях;

на пішохідних переходах і перехрестях;

у місцях, де авто перешкоджає огляду світлофора або об’їзду;

ближче 10 м до виїздів з дворів чи ділянок із дорожніми роботами.

У поліції наголошують, що паркомісця для людей з інвалідністю - це не "вільне місце", а питання поваги, гідності й закону. Займати їх без відповідного посвідчення суворо заборонено.