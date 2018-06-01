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Интервью

Минрегион вводит новые ГСН, касающиеся школ, улиц и дорог

НовостиПолитика    01.06.2018 - 04:15
Фото: Министерство регионального развития (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Министерство регионального развития (Виталий Носач/РБК-Украина)

Новые ГСН вступят в силу 1 сентября 2018 года

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины опубликовало новые государственные строительные нормы (ГСН), касающиеся улиц, дорог и населенных пунктов. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

"Опубликованы новые государственные строительные нормы ГСН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий", ГСН В.2.2-3: 2018 "Дома и сооружения. Учебные заведения" и ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", - говорится на сайте.

Новые ГСН вступят в силу 1 сентября 2018 года.

"Новый градостроительный ГСН вводит новые линии ограничения - высотности ("голубые линии"), застройки в зеленых зонах ("зеленые линии"), ограничение застройки безопасности эвакуации ("желтые линии"), ограничение плотности и этажности", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что согласно новым нормам вводятся ограничения на парковки на тротуарах и дорогах, устанавливаются нормы по безопасности обустройства дорог ("островки безопасности", защитные ограждения на остановках общественного транспорта.

"ДБН по школьных зданий предусматривает обязательное обустройство инклюзивного пространства, внедрения энергоэффективных мероприятий, увеличение площади учебных классов", - добавили в Минрегионе.

"Сегодня в Украине действует 109 ДБН, 25% из которых являются устаревшими, поэтому мы активно их обновляем. В прошлом году мы утвердили 13 ДБН, на этот год запланировано проверить 22 ДБН, в 2019 - еще 30. Просмотр и обновление нормирования - это непрерывный и необходимый процесс для того, чтобы для людей создавались безопасные и комфортные условия, а строительство проектировалось по современным стандартам с использованием новейших технологий", - отметил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Напомним, Минрегион вводит "желтые линии" ограничения застройки.

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Теги публикации: Минрегионстрой, Министерство регионального развития и строительства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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