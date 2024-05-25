Парки та етнокомплекси. Де недорого відпочити поблизу Києва: яскраві ідеї

Де відпочити під Києвом на вихідних

Етнокомплекс "Українське село": в атмосфері старих традицій

Відомий автентичний комплекс невеликим зоопарком, етнографічним музеєм та рестораном – все з акцентом на українські традиції. Розташований в селі Бузова за 26 кілометрів на захід від Києва. Тут проводять різноманітні майстер-класи та розвиваючі заняття, а на основні традиційні українські свята влаштовують яскраві події – звісно, теж всі в українському колориті.

Гостям пропонуються прикрашені в традиційному українському стилі номери. Ресторан "Колиба" спеціалізується на українській кухні. Також страви можна скуштувати на літній терасі.

На території готелю можна відвідати етнографічний музей чи приватний зоопарк, а діти весело проведуть час на ігровому майданчику. Гостям гоступне устаткування для барбекю та стіл для пінг-понгу.

Фото: Етнографічний комплекс "Українське село" (facebook.com/Ukrselo, booking.com)

Ціни на проживання:

Стандартний номер на 2 особи : 1 доба -1300/1500 грн;

Стандартний номер на 3 особи: 1 доба - 1300/1500 грн;

Стандартний номер на 4 особи: 1 доба - 1500/1700 грн;

Етно-хата на 4 особи: 1 доба - 2400/2600 грн.

Добропарк: атмосфера Провансу та глемпінг з видом на озеро

Відомий в Україні ландшафтний парк за 29 кілометірв від Києва, де можна насолоджуватися красою сезонних квітів, сильно постраждав від окупантів навесні 2022 року. Тоді росіяни, майже повністю знищили локацію. Однак власники "Добропарку" та персонал не опустили руки і взялися за його відновлення, й зараз він знову активно приймає гостей.

Розташований парк в селі Мотижин по Житомирській трасі. В парку вже анонсували сезон лаванди, який стартує на початку червня.

Фото: Добропарк в Київській області (facebook.com/dobropark.ua)

"Перша локація розквітає на початку червня, вона квітує дуже пишним сортом лаванди. Цю локацію дуже полюбляють для фотосесій. Локація з лавандою Hidcote Blue дуже насичена. Саме цей сорт лаванди є найяскравішим серед інших. Локація, яка точно вас здивує – Тоскана. Тут повна атмосфера італійського Провансу. На цьому полі квітує лаванда висотою понад 60 см. Наша остання локація - поле лаванди. Кожна смуга довжиною 100 метрів. Такий масштаб виглядає дуже ефектно", – анонсують в "Добропарку".

Ціни за вхідні квитки: 350 грн – дорослий; 250 грн – дитячий.

В "Добропарку" відкриті стильні глемпи з видом на озеро. Тут можна насолодитися спокоєм, свіжим повітрям, ароматами квітів.

Вартість розміщення:

двомісний з двома окремими ліжками (4×6м) – 1500 грн у пн-чт та 1800 грн у пт-нд;

двомісний з двоспальним ліжком (4×6м) – 1500 грн у пн-чт та 1800 грн у пт-нд;

тримісний з трьома окремими ліжками (4×6м) – 1800 грн у пн-пт та 2100 грн у пт-нд;

чотирьохмісний (4×8м) – 2000 грн у пн-чт та 2500 грн у пт-нд.

Парк "Беремицьке": заповідна зона та музей диких котів

Парк розташувався вздовж берегів Десни у Чернігівському Поліссі на околиці села Беремицьке, звідки й походить його назва. Парк відкрили для відвідувачів у 2017 році в рамках міжнародного проекту Rewilding Europe, який покликаний відновити унікальні природні екосистеми Європи.

Беремицьке знаходиться за 60 кілометрів від Києва. Унікальний природний комплекс мав стати локацією розвитку екотуризму та науково-просвітницької діяльності та сталого розвитку регіону. Територія парку сягає близько 500 га. Основна частина парку – заповідна зона, де гостям розкривається унікальність дикої природи. З 20-метрової вежі відкривається панорама на весь парк.

Фото: Парк Беремицьке в Козелецькому районі Чернігівщини (facebook.com/beremytske)

На території парку є конюшні, міні-зоопарк з тваринами із різних континентів та сучасний музей "Диких котів", у якому проживають лісові коти та рисі.

Вхідні квитки: 150 грн для дорослих, діти від 5 до 14 років – 120 грн, діти до 5 років – безкоштовно.

Оренда будиночків: на 1 добу в будні – 1800 грн, в вихідні – 2 100 грн. Будинок на 5 діб –1440 грн за добу, у вихідні – 1680 грн.