Парки и этнокомплексы. Где недорого отдохнуть вблизи Киева: яркие идеи

Где отдохнуть под Киевом на выходных

Этнокомплекс "Украинское село": в атмосфере старых традиций

Известный аутентичный комплекс небольшим зоопарком, этнографическим музеем и рестораном – все с акцентом на украинские традиции. Расположен в селе Бузовая в 26 километрах к западу от Киева. Здесь проводятся разные мастер-классы и развивающие занятия, а на основные традиционные украинские праздники устраивают яркие события – конечно, тоже все в украинском колорите.

Гостям предлагаются украшенные в традиционном украинском стиле номера. Ресторан "Колыба" специализируется на украинской кухне. Также блюда можно отведать на летней террасе.

На территории отеля можно посетить этнографический музей или частный зоопарк, а дети весело проведут время на игровой площадке. Гостям предоставляется оборудование для барбекю и стол для пинг-понга.

Фото: Этнографический комплекс " Украинское село" (facebook.com/Ukrselo, booking.com)

Цены на проживание:

Стандартный номер на 2 человека: 1 сутки -1300/1500 грн;

Стандартный номер на 3 человека: 1 сутки – 1300/1500 грн;

Стандартный номер на 4 человека: 1 сутки – 1500/1700 грн;

Этно-дом на 4 человека: 1 сутки - 2400/2600 грн.

Добропарк: атмосфера Прованса и глемпинг с видом на озеро

Известный в Украине ландшафтный парк в 29 километрах от Киева, где можно наслаждаться красотой сезонных цветов, сильно пострадал от оккупантов весной 2022 года. Тогда россияне почти полностью уничтожили локацию. Однако владельцы "Добропарка" и персонал не опустили руки и взялись за его восстановление, и сейчас он снова активно принимает гостей.

Расположен парк в селе Мотыжин по Житомирской трассе.В парке уже анонсирован сезон лаванды, который стартует в начале июня.

Фото: Добропарк в Киевской области (facebook.com/dobropark.ua)

"Первая локация расцветает в начале июня, она цветет очень пышным сортом лаванды. Эту локацию очень любят для фотосессий. Локация с лавандой Hidcote Blue очень насыщенная. Именно этот сорт лаванды самый яркий среди других. Локация, которая точно вас удивит – Тоскана. Здесь полная атмосфера итальянского Прованса. На этом поле цветет лаванда высотой более 60 см. Наша последняя локация – поле лаванды. Каждая полоса длиной 100 метров. Такой масштаб смотрится очень эффектно", - анонсируют в "Добропарке".

Цены за входные билеты: 350 грн – взрослый; 250 грн – детский.

В "Добропарке" открыты стильные глэмпы с видом на озеро. Здесь можно насладиться спокойствием, свежим воздухом, ароматами цветов.

Стоимость размещения:

двухместный с двумя отдельными кроватями (4×6м) – 1500 грн в пн-чт и 1800 грн в пт-вс;

двухместный с двуспальной кроватью (4×6м) – 1500 грн в пн-чт и 1800 грн в пт-вс;

трехместный с тремя отдельными кроватями (4×6м) – 1800 грн в пн-пт и 2100 грн в пт-вс;

четырехместный (4×8м) – 2000 грн в пн-чт и 2500 грн в пт-вс.

Парк "Беремицкое": заповедная зона и музей диких кошек

Парк расположился вдоль берегов Десны в Черниговском Полесье на окраине села Беремицкое, откуда и происходит его название. Парк открыли для посетителей в 2017 году в рамках международного проекта Rewilding Europe, призванного восстановить уникальные природные экосистемы Европы.

Беремицкое находится в 60 километрах от Киева. Уникальный природный комплекс должен стать локацией развития экотуризма и научно-просветительской деятельности и устойчивого развития региона. Территория парка составляет около 500 га. Основная часть парка – заповедная зона, где гостям раскрывается уникальность дикой природы. С 20-метровой башни открывается панорама на весь парк.

Фото: Парк Беремицкое в Козелецком районе Черниговщины (facebook.com/beremytske)

На территории парка есть конюшни, мини-зоопарк с животными разных континентов и современный музей "Диких кошек", в котором проживают лесные коты и рыси.

Входные билеты: 150 грн для взрослых, дети от 5 до 14 лет – 120 грн, дети до 5 лет – бесплатно.

Аренда домиков: на 1 сутки в будни – 1800 грн., в выходные – 2 100 грн. Дом на 5 суток –1440 грн в сутки, в выходные – 1680 грн.